- Det var litt vanskelig å kommunisere i starten

Nyheter

Lokalavisa skrev for noen uker siden om Adrian, Stig Rune, Kim Erik og Erlend som dro til Freiburg i Tyskland for å hospitere ved en tømrerbedrift.

Nå har de kommet tilbake med nye erfaringer, etter to og en halv ukes arbeidspraksis.

- Vi var i en bedrift som laget takelement. Det var artig å være med på å lage takstoler, for det får vi ikke lov til å lage her, sier Adrian Ranheim, som går bygg- og anleggsteknikk ved Guri Kunna.

- Hvordan var det å kommunisere med de som jobbet der?

- Det var litt vanskelig i starten, for jeg tror de var litt redd for å snakke engelsk. De ville heller vi skulle snakke tysk, men tysk-kunnskapen min er ikke akkurat på topp. Men det gikk likere og likere etterhvert. Det gikk greit på slutten.

- Hva gjorde dere ellers?

- Vi fikk sett oss litt rundt i Freiburg den første helga. Men vi jobbet fra sju til halv fem, så det var ikke så mye tid til å gjøre mye ellers. Det var bare å spise og slappe av litt for å være klar til en ny dag.

De bodde på et gjestehus 20 minutter unna arbeidsplassen, og ble hentet med bil om morgenen.

- Det var godt å komme seg bort litt og se noe nytt, mener Ranheim.

Det mener Lærer Roger Ervik at elevene har hatt godt av også.

- Jeg håper de har fått med seg en del faglig, og ikke minst kultur. Og at de lært noe av å utforske og navigere mot et enda mer voksent liv. Jeg tror de har gjort litt tilvekst der. Jeg synes i alle all at dette er verdifullt, sier Ervik, som var med på halve turen.

Guri Kunna vil tilby praksisopphold for enkelte elever også neste år. Da vil også elektro-elever få mulighet til å dra, etter at skolen nå har gjort avtale med elektrobedrifter i Freiburg.

Og elever fra Freiburg kommer snart på besøk til Hitra.

- I løpet av mai kommer det to elever fra Freiburg som skal ha praksis hos et tømrerfirma på Hitra. Vi holder på å spikre avtaler med et par firma nå, sier Ervik.

Det er Senter for internasjonalisering av utdanning, og finansiering fra Kunnskapsdepartementet som gjør det mulig for elevene å reise gjennom et såkalt mobilitetsprogram for fag- og yrkesopplæring som heter Gjør det!