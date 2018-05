Møt Julie Andrèa (16) i Ung-intervjuet

Nyheter

Julie Andrèa Nordskag

Alder: 16 år

Bor: Nordskaget og Flatval

Skole: Guri Kunna VGS avd Frøya

Hobby: Teater

Forbilde: Janet Flåhammer, søstera mi

Kjæreste: Ja

Mest bruke app: Facebook

(favoritt) Musikk: Rolig musikk.

(favoritt) Film: Forrest Gump

(favoritt) Mat: Sushi

Hva holder du på med denne uka?

- Denne uka holder jeg på med et skuespill vi skal framføre den 5. mai. Det heter «å telle til null». Anbefaler alle til å komme!

Hvordan vil du beskrive deg selv?

- Jeg ville beskrevet meg som en ganske glad og sprudlende person, men jeg kan bli veldig fort sur om jeg ikke får det som jeg vil.

Hva ville du gjøre om du fikk være ordfører for en dag?

- Om jeg fikk være ordfører for en dag ville jeg fått noen til å fikse veiene på Frøya. Veien til Nordskaget er alt for dårlige og jeg har hørt om mange som har punktert på grunn av hullene som er der.

Hva er høydepunktet i hverdagen?

- Høydepunktene mine i hverdagen er mandager da jeg har teater med fantastiske folk og beste teaterlæreren vi noen gang kunne fått! Jeg liker også fredagene, fordi da har vi faget fiske og fangst på skolen.

Hva i lokalmiljøet er du fornøyd med?

- Jeg er fornøyd med at vi bor rett ved sjøen, fordi jeg synes det er ganske gøy å fiske. Spesielt når det er store mengder fisk.

Hvilke tre ting ville du tatt med deg til en øde øy?

- En båt, motor til båten og drivstoff. Slik at jeg kan komme meg lett hjem.

Hvilket band eller artist vil du ha hit til øyregionen?

- Adele eller Sia

Hva gjør deg glad i hverdagen?

- Det som gjør meg glad i hverdagen er bestefar, glade folk og tanteungene mine.

Hva er det som gjør mamma og pappa irriterte på deg?

- Når jeg roter og ikke orker å rydde rommet.

Hva kjennetegner din beste venn?

- Det som kjennetegner min bestevenn at hun er liten og gal. Hun har temperament til 1000 og blir fort sur. Men det er sjeldent at hun er sur på meg. Så hun kan også være morsom og kan finner på veldig mye rart.

Hva bruker du pengene dine på?

- De meste av pengene mine går til sminke og mat i skoletiden.

Den siste du ga en klem til?

- Bestefar før jeg dro på skolen i dag.

Hva spiser du til frokost?

- Jeg spiser nesten aldri frokost, men om jeg gjør det så er det enten ei brødskive i hånda mens jeg springer til bussen, eller grøt på skolen.

Hvilken sang hører du mest på for tida?

- De sangene jeg hører mest på er vel favoritt sangene mine «House of the rising sun» og «Jocelyn flores».

Hva er det beste som har skjedd i livet ditt?

- Det beste som har skjedd i livet mitt var da storesøsteren min fikk barn og jeg ble tante. Og snart skal storebroren min få tvillinger og jeg gleder meg utrolig mye.

Hvilken egenskap er du mest fornøyd med hos deg selv?

- Det jeg er mest fornøyd med hos meg selv er at jeg ikke bryr meg om hva andre tenker stygt om meg. Jeg er også fornøyd over meg selv når jeg klarer å sitte lenge under prøver på skolen og har fullt fokus på å få bra resultat.

Hva gjør du sammen med vennene dine?

- Når jeg er med vennene mine kan det ofte hende at vi bare sitter og sminker oss i flere timer, eller så er vi på fest eller ser film.

Hva gjør du i friminuttene?

- I friminuttene sitter jeg for det meste inne på klasserommet, eller så er jeg i kantina og spiser.

Er ungdommen i dag bortskjemte?

- Jeg synes ikke ungdommene på Frøya er så bortskjemte. De fleste jobber for pengene de har.

Hva er det viktigste i livet ditt?

- Det viktigste i livet mitt er å skaffe meg en jobb der jeg kan trives i mange år med.

Hva bekymrer deg mest for tida?

- Det jeg bekymrer meg mest for nå er karakterene mine, og om jeg kommer inn på den skolen jeg ønsker å gå neste år.

Hva gjør du om ti år?

- Om ti år så håper jeg på å ha en jobb innen lakseoppdrett der jeg kan tjene mye penger. Jeg tror også jeg kommer til å ha en liten familie.

Hva tror du blir beste med å bli voksen?

- Det beste med å bli voksen må være å kunne gjøre det man selv vil uten at foreldrene står i veien.

.Send en hilsen til...:

Storebroren min Olav Endre, som snart skal få tvillinger, jeg gleder meg!