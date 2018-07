Jaktfolket forbereder seg

Nyheter

Jegerne har lagt bak seg treningsskudd og jaktprøven er bestått for de aller fleste. Nylig var Hagemo Jakt & Friluft AS på visitt til Sandstad skytterlag i Olsvika. Det ble jaktprat og det var visning og demonstrasjon av det siste innen jaktvåpen, kikkerter og våpenutstyr. Nærmere femti personer var innom minimessa som ble holdt ved skytterhuset.

I strålende vær var det anledning til å prøveskyte både med jaktrifler og hagler. Kikkerter, lyddempere og jaktammunisjon av flere typer ble nøye studert av erfarne jegere.

Jørn Hagemo i Hagemo Jakt & Friluft AS, var godt fornøyd med besøket på minimessa og flere benyttet anledningen til en handel.

Oddvar Skjærvik i Sandstad skytterlag sier laget vurderer en gjentakelse til neste år etter at flere ga uttrykk for at dette var både interessant og nyttig nå før hjortejakta starter.

-Nå slipper vi å reise til byen for å gjøre de siste innkjøpene, uttrykte flere.