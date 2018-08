- Om ti år bor jeg aller helst på Hitra

Det må kanskje bli Kygo, for han har så mye bra musikk

Mia Helsø

Alder: 15

Bor: Fillan

Skole: Guri Kunna

Program: Helse og oppvekst, skolested Hitra

Hobby: Håndball og fotball

Forbilde: Heidi Løke

Kjæreste: Nei

Mest brukte app: Snapchat

(favoritt) Musikk: Det meste

(favoritt) Skuespiller: Channing Tatum (favoritt) Mat: Kyllingsalat

Hva holder du på med denne uka?

Uka her holder jeg med på skole, trening og jobb. Jeg jobber på Pikene, der serverer jeg mat, vasker kopper og står i kassen.

Hvordan vil du beskrive deg selv?

Vanskelig spørsmål, men jeg vil si at jeg er ærlig, hvert fall på det meste. Jeg vil også si jeg er en ganske god venn.

Hva ville du gjøre om du fikk være ordfører for en dag?

Fortsatt sånn som ordføreren i dag, han gjør en god jobb.

Hva er høydepunktet i hverdagen?

Det må være å trene og være på håndballtrening.

Hva i lokalmiljøet er du fornøyd med?

Ganske fornøyd med alt, egentlig. Det er et godt tilbud her innafor sport, skole også videre, spesielt for ungdom.

Hvilke tre ting ville du tatt med deg til en øde øy?

Mat og vann. Og en telefon, så kan jeg ringe å be noen komme å hente meg.

Hvilket band eller artist vil du ha hit til øyregionen?

Det må kanskje bli Kygo, for han har så mye bra musikk.

Hva gjør deg glad i hverdagen?

Når jeg møter vennene mine på skolen. De er alltid blid, trivelig og artige gledesspredere.

Hva er det som gjør mamma og pappa irriterte på deg?

At jeg er så treg. For eksempel når vi skal dra en plass, så kan jeg bruke litt mye tid.

Hva kjennetegner din beste venn?

Hun er veldig omtenksom, glad hele tiden og bryr seg om alle.

Hva bruker du pengene dine på?

Jeg bruker pengene mine på mat og klær.

Den siste du ga en klem til?

Det tror jeg må bli Daniel, bestekompisen min.

Hva spiser du til frokost?

Det blir fort en liten brødskive på vei ut døra.

Hvilken sang hører du mest på for tida?

Darkside av Alan Walker, fordi den er fengende.

Hva er det beste som har skjedd i livet ditt?

Kanskje når jeg var på konsert med bestevenninnene mine Maren, Julie og Sandra. Det var The Chainsmokers som spilte på Telenor Arena, etterpå dro vi på shopping i Oslo.

Hvilken egenskap er du mest fornøyd med hos deg selv?

Jeg synes ærligheten min er en ganske så fin egenskap.

Hva gjør du sammen med vennene dine?

Vi gjør veldig mye forskjellig sammen. Vi trener, ser film og henger sammen, og så fester vi litt i lag. Vi gjør egentlig alt.

Hva gjør du i friminuttene?

Da tar jeg livet med ro. Slapper av, snakker med vennene mine og spiser litt.

Er ungdommene i dag bortskjemte?

Ja, men ikke alle. De som er det får ny telefon hele tiden, dyre klær og alt sånn der. De får alt rett på fanget.

Hva er det viktigste i livet ditt?

Familie og venner. Fordi jeg er glad i dem, og jeg vet ikke hva jeg skulle gjort uten dem.

Hva bekymrer deg mest for tida?

Hvordan jeg skal få tiden til så mye jobb, trening og skole. Mamma har vært litt mer redd enn meg, da, men nå har jeg begynt å kjenne på det selv.

Hva gjør du om ti år?

Om ti år jobber jeg med noe innenfor helse, jeg har fått meg familie, forhåpentligvis, og bor i et hus ved sjøen, helst Hitra.

Hva tror du blir beste med å bli voksen?

Kanskje det å få en familie. Det høres koselig ut.

Send en hilsen til:

Bestemor Snefryd.