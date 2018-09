- Det kommer til å bli en kjempekonsert vel verdt inngangspengene

Nyheter

Årets TV-aksjon går til Kirkens Bymisjon og deres arbeid med å skape et varmere og mer inkluderende samfunn.

- Det er noen formål det er lettere å skape engasjement rundt enn andre og årets TV-aksjon er blant disse. Temaet i år er ”Mindre alene sammen” noe som er aktuelt, det går nært og tett på folk, sier Eldbjørg Broholm i TV-aksjonskomiteen på Hitra.

Dyktige elever

Bøssebærerne kommer rundt til husstandene søndag 21.oktober som er den offisielle TV-aksjonsdagen. Men det skjer mye før den tid.

- Lokalt har skolene på Hitra alltid vært veldig engasjert i TV-aksjonen. Ikke bare når det gjelder å samle inn penger, men også det å formidle budskap rundt hva aksjonene faktisk handler om. De har vært kjempedyktige i alle de år og skal også i år på kreativt vis bidra til å sette TV-aksjonen i fokus.

I tillegg til skolenes aksjonsdag skal man arrangere de faste aktivitene som man bruker i forbindelse med TV-aksjonen på Hitra, sier Broholm videre.

- 14. oktober blir det søndagsmiddag på Hitra misjonshus og nærmiljøsenter. Det er frivillig parkeringsavgift i sentrum lørdag 20.oktober og ”Syng med oss” på Hitra helsetun torsdag 11. oktober. Det arrangeres også "Giverstafett" for bedrifter og formannskapet planlegger å starte en ringerunde den 16.oktober.

Spesiallaget Hitra-engel

De har også bestemt seg for å prøve ut noe nytt i år.

- Når aksjonskomiteen på Hitra får med seg nye folk får man plutselig nye impulser og kontaktflater. Hege Terese Myhren har gjennom Kirkens Bymisjon i Trondheim kommet i kontakt med Kjell Stedenfeldt som er kjent for sine glassengler.

Stedenfeldt har spesialdesignet en egen engel for Hitra i kommunevåpenets farger, blå og sølv, forteller Eldbjørg og Wenche Lervold Helsø i den lokale aksjonskomiteen.

- Kjell kommer til Hitra for å arrangere et engleverksted den 17. oktober. Elever fra Fillan skole og konfirmantene har fått tilbud om å være med på det. Glassenglene kommer i tre størrelser, de minste englene som barna og ungdommene lager skal selges til inntekt for årets TV-aksjon. I tillegg skal de mellomstore og de tre større glassenglene auksjoneres bort. En av de største er så godt som kjøpt allerede.

Kirkekonsert

Den 17. oktober blir det konsert i Fillan kirke.

- Billettsalget går uavkortet til Kirkens Bymisjon. Charlotte Audestad spiller gratis for oss, det blir også musikalske innslag fra lokale kor og sangere. Det kommer til å bli en kjempekonsert vel verdt inngangspengene. Vi håper billettene blir revet bort og at det blir trengsel i kirka.

Ønsker rodeansvarlig

Eldbjørg og Wenche sier at de i år har delt inn Hitra i ni roder og at de gjerne ønsker å komme i kontakt med en kjentmann for hvert område så de er sikre på at de får dekket opp med bøssebærere over hele Hitra.

- I fjor hadde vi bøssebærere fra Fillan som gikk på Innsia. Det går fint det, men med hjelp fra lokalkjente håper vi å unngå det i år og heller få noen innspill til aktuelle bøssebærere innenfor de ulike områdene.

Til sammen trenges det omtrent 60 bøssebærere på Hitra.

- Ta kontakt om du ønsker å være rodeansvarlig eller bøssebærer via Frivilligsentralen på Hitra, servicetorget til kommunen eller via nettsiden blimed.no. Å være bøssebærer er en unik mulighet mulighet til å bli kjent med nytilflyttere i nærområdet sitt, og for nytilflyttere å bli kjent med Hitra. Det er gledelig at mange barn ønsker å gå rundt med bøsse, vi minner da om at barn under 16 år må gå i følge med voksne.