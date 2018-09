Møt bursdagsbarnet Sara (17 i dag) i Ung-intervjuet

Det beste som har skjedd i livet mitt? At mamma og pappa giftet seg, kanskje. Eller da jeg fikk lillebrødre i 2004 og i 2008

Nyheter

Sara Hammerhaug Selvåg

Alder: 17 (i dag, fredag)

Bor: Knarrlagsundet

Skole: Guri Kunna, skolested Hitra

Hobby: Håndball og fotball

Forbilde: Mamma

Kjæreste: Nei

Mest brukte app: Snapchat

(favoritt) Musikk: Mye forskjellig

(favoritt) Film: «Dear John»

(favoritt) Mat: Grøt

1. Hva holder du på med denne uka?

Denne uka har jeg spilt fotball, vært med venner og øvd til biologiprøve.

2. Hvordan vil du beskrive deg selv?

Jeg ville beskrevet meg selv som snill, litt morsom, positiv og distré.

3. Hva ville du gjøre om du fikk være ordfører for en dag?

Fiksa veien fra Knarrlagsundet til Fillan, for de er dårlig. Ellers ville jeg bare fortsatt jobben ordføreren gjør.

4. Hva er høydepunktet i hverdagen?

Å komme hjem fra skolen. Da ser jeg som oftest serier på TV, som for eksempel Side om Side og andre komedieserier.

5. Hva i lokalmiljøet er du fornøyd med?

Jeg er fornøyd med fotballbanen, håndballhallen og skolen. Det meste, med andre ord.

6. Hvilke tre ting ville

du tatt med deg til en øde øy?

Et cruiseskip, en skipper til å kjøre skipet og venninna mi. Da blir det en liten ferie samtidig.

7. Hvilket band eller artist vil du ha hit til øyregionen?

Ed Sheeran! Han har veldig mange gode sanger, og jeg kan alle.

8. Hva gjør deg glad i hverdagen?

Å spille fotball, håndball og møte snille folk.

9. Hva er det som gjør mamma og pappa irriterte på deg?

Når jeg roter, kanskje. Når de for tiende gang har sagt at jeg skal rydde noe, så har jeg ikke gjort det, da kan det hende seg de blir sure.

10. Hva kjennetegner din beste venn?

Hun er snill, omsorgsfull og flink i det meste.

11. Hva bruker du pengene dine på?

Pengene mine går på mat og nesten bare det. Og litt klær nå og da.

12. Den siste du ga en klem til?

Lillebroren min Linus.

13. Hva spiser du til frokost?

Rekker sjelden å spise frokost, men når jeg får tid så spiser jeg brødskive med ost – alltid ost. Noen ganger med skinke, da.

14. Hvilken sang hører du

mest på for tida?

«Sober» av Demi Lovato.

15. Hva er det beste som har skjedd i livet ditt?

At mamma og pappa giftet seg, kanskje. Eller da jeg fikk lillebrødre i 2004 og i 2008.

16. Hvilken egenskap er du mest fornøyd med hos deg selv?

At jeg får til det meste.

17. Hva gjør du sammen

med vennene dine?

Med vennene mine så ser jeg film, lager mat og spiller Singstar på Wii.

18. Hva gjør du i friminuttene?

Da spiser jeg i kantina og snakker

med de jeg går i klasse med.

19. Er ungdommene i dag bortskjemte?

Ikke alle, men mange. Noen får alltid det de vil ha, og trenger ikke gjøre noe for å få ting.

20. Hva er det viktigste i livet ditt?

Familien min, vennene mine og sport.

21. Hva bekymrer deg mest for tida?

Alle prøvene vi har på skolen. For eksempel kjemiprøven vi har på fredag, det blir min første kjemiprøve noensinne.

22. Hva gjør du om ti år?

Da bor jeg på Hitra en plass, og har sikkert en familie med noen barn også. Hva jeg jobber med kan være mye rart, enten politi, lege eller noe sånt.

23. Hva tror du blir beste med

å bli voksen?

At ingen maser om at jeg skal rydde! Det blir godt.

24. Send en hilsen til:

Mormor Gunn Tove.