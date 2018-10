- Om ti år har jeg blitt det jeg egentlig vil bli

Nyheter

Oda Johanne Stokkvik

Alder: 16 år

Bor: Dyrøya

Skole: Guri Kunna avd. Frøya

Hobby: Syng og dans

Forbilde: Foreldrene mine

Kjæreste: Ja

Mest bruke app: Instagram

(favoritt) Musikk: Alle slags musikk

(favoritt) Film: Anastasia og Romeo and Julie

(favoritt) Mat: Pizza eller biff

1. Hva holder du på med denne uka?

- Denne uka er det skole, ellers så er jeg hjemme med familien min og slapper av.

2. Hvordan vil du beskrive deg selv?

- Jeg er en person som viser omsorg for andre, en person som ikke er redd for å si sin egen mening. Jeg er ikke redd for å være meg selv, rett og slett.

3. Hva ville du gjøre om du fikk være ordfører for en dag?

- Jeg ville ha hørt på hva de i øyregionen ønsker å forbedre i samfunnet, og deretter gjort det til realitet.

4. Hva er høydepunktet i hverdagen?

- Det å komme hjem til familien min etter skolen er høydepunktet.

5. Hva i lokalmiljøet er du fornøyd med?

- Jeg er fornøyd med skoletilbudet vi har. Legger spesielt merke til hvor fin skole vi har fått.

6. Hvilke tre ting ville du tatt med deg til en øde øy?

- Mat, drikke, et hus, fordi da kunne jeg ha bodd der. Jeg er liker å være alene, så det ville ha vært perfekt.

7. Hvilket band eller artist vil du ha hit til øyregionen?

- Skulle gjerne ha Michael Jackson hit til Frøya hvis han ennå hadde levd.

8. Hva gjør deg glad i hverdagen?

- Når jeg kommer på skolen og møter vennene mine.

9. Hva er det som gjør mamma og pappa irriterte på deg?

- Hvis jeg roter og ikke rydder etter meg i huset så blir de ganske irriterte.

10. Hva kjennetegner din beste venn?

- Hun er morsom, omtenksom og litt gal. Hun tar ikke for seg de negative kommentarer som ble sagt om henne, og det synes jeg det er bra.

11. Hva bruker du pengene dine på?

- Mest mat og drikke, men noen ganger så går pengene til klær.

12. Den siste du ga en klem til?

- Kjæresten min.

13. Hva spiser du til frokost?

- Jeg spiser sjeldent frokost. Men hvis jeg skal ha i meg noe om morgen så er det grøt jeg får servert på skolen.

14. Hvilken sang hører du mest på for tida?

- Det er mest 80-talls og K-pop sanger jeg hører på ellers, men nå for tida så hører jeg mest på «Heaven» av Bryan Adams.

15. Hva er det beste som har skjedd i livet ditt?

- Det var da jeg ble konfirmert for ikke så lenge siden. Fordi da fikk jeg samle hele familien min som var veldig koselig, og vi hadde det veldig gøy sammen.

16. Hvilken egenskap er du mest fornøyd med hos deg selv?

- At jeg bryr meg mest om at alle i rundt meg skal ha det så bra. Og jeg er ganske flink til å prioritere andre før meg selv, avhengig på hvilken situasjoner.

17. Hva gjør du sammen med vennene dine?

- Ser på film og spiser god mat sammen. Det er egentlig det vi trenger for å ha det bra sammen.

18. Hva gjør du i friminuttene?

- Linja jeg går på er Restaurant og mat fag, så hende det seg at vi får ikke så ofte friminutt de dagene vi er på kjøkkenet. Men ellers så slapper jeg av de gangene jeg får lange friminutter.

18. Er ungdommen i dag bortskjemte?

- Ja de fleste er det, men jeg føler også at ungdommene har blitt bedre til å verdsette det de har.

19. Hva er det viktigste i livet ditt?

- Familie og venner.

20. Hva bekymrer deg mest for tida?

- Skole bekymrer meg mest, fordi jeg synes det er så slitsomt og stressende for tida.

21. Hva gjør du om ti år?

- Forhåpentlig har jeg blitt det jeg egentlig vil bli, en sanger. Og siden jeg har vokst opp med 6 søsken, så vil jeg ikke ha så mange barn, men kun en liten familie.

22. Hva tror du blir beste med å bli voksen?

- At man kan bestemme selv hva man vil gjøre, og at man ikke trenger foreldrene sin tillatelse til å gjøre noe som helst.

23. Send en hilsen til...:

- Mine foreldre Rita og Jann Stokkvik og søsknene mine Ronny, Daniel, Silje, Janne, Malin og Jann Georg. Jeg er glad i dere alle sammen!