- Bruk av spesialundervisning har gått kraftig ned

Hitra-Frøya hadde fredag 14. februar en artikkel om bruk av spesialundervisning i kommunene i gamle Sør-Trøndelag fylke. En statistikk for grunnskolen på Hitra for skoleåret 2017/2018 viste at uvanlig mange elever fikk spesialundervisning. Nå er tallet gått drastisk ned, forteller kommunalsjef for oppvekst Gunn Røstad i Hitra kommune.