Fra sidelinja: Omsorgsyrket

Vi har ikke skyhøye lønninger, vi overøses ikke med frynsegoder, og det er ikke alltid vi har pauserom tilgjengelig når sulten gnager, eller toalett for den slags skyld - når blæra er full. Ullundertøy, arbeidssko og diverse andre remedier betaler vi av egen lomme. EL-bilene er et kapittel for seg, for deres rekkevidde er noe begrenset. Da er jeg i trøbbel hvis jeg er på vei inn til basen, og må snu fordi alarmen går.