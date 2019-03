Nyheter

- Så artig at dere har funnet min flaskepost! utbryter Mariel Svingen Kvarme. Hun har lest den lille artikkelen på hitra-frøya.no og sett at Christoffer Bremvåg nå sist vinterferie plukket opp ei flaske ved Torsøya ved Kvenvær med et brev inni. Brevet fra den gang ti år gamle Mariel er fortsatt godt leselig og vi kan lese at tiåringen gjerne ønsket svar på brevet i flaskeposten. Men årene har gått og Mariel (nå straks 17 år) forteller i dag at hun hadde gitt opp håpet om et svar.