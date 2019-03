Her kjøres alle Frøy-dykkerne i hard helsesjekk

Det er for å unngå enhver tvil, at vi ønsker en overordnet kontroll på dykkerne våre

Nyheter

Frøy Akvaservice har rundt 20 ansatte dykkere, som hovedsaklig utfører oppdrag for oppdrettsnæringen i hele Midt-Norge. Denne uken har de for første gang vært samlet på Hotell Frøya for felles helsesjekk og fornyelse av helseerklæringer.