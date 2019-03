Endelig avtale om bygging av ladestasjon for elbiler

Nyheter

Mye er sagt og skrevet og forberedt om ladestasjon for elbiler ved rådhuset i Fillan. Det var meninga at stasjonen skulle kunne tas i bruk i fjor. Ledninger er plassert i bakken og fundamentet er klart, men ennå mangler selve stasjon-installasjonen. Før jul skrev lokalavisa at det hadde oppstått uenighet mellom Hitra kommune og stasjonsselskapet Fortum Charge & Drive om betingelsene som skulle ligge i avtalen for drift og bygging av stasjonen.