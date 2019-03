Har brukt millioner på å pusse opp det gamle fryseriet

Vi ser for oss 40 boder i ulike størrelser som folk kan leie

Nyheter

I lokalavisas lederstafett i 2015 kunne litauiske Saulius Rupeika fortelle at firmaet han og frøyværing Jan Espnes etablerte to år tidligere, Saulus hus AS, ønsket å eie egne lokaler. Dette har nå blitt en realitet.