Kvenværing Nils og statsråd Åse fant tonen under Hitra-besøk

Nyheter

I dag besøkte eldre- og folkehelseminister Åse Michaelsen (Frp) Hitra helsetun. Åse Michaelsen lyttet interessert til assisterende rådmann, Harald M. Hatle, sin orientering innledningsvis, om blant annet kommunes satsningsområder for de neste år. Deretter fikk hun omvisning av leder for Hitra sykehjem, Anne Strøm, under sitt tre timer lange Hitra-besøk.