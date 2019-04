Nyheter

Kommentar

Skal man oppsummere denne uka, er det selvsagt umulig å komme unna den kraften som ligger i vinden for tida. Vindkraft-motstanden nådde nye høyder denne uka gjennom fysiske aksjoner i Skarsvågen, og ble tydeliggjort gjennom resultatet fra folkeavstemminga sent tirsdag kveld. 78,7 prosent sa klart nei til vindkraft på Frøya. Men å sette to strek under svaret og være kategorisk på hvor dette ender? Nei, det tør i hvert fall ikke jeg. Her hevdes alle løsninger like klart.