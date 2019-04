Nyheter

Sal- og scenegruppa ved Sistranda skole skal fredag 26.april framføre Jungelboken i storsalen på Frøya kultur- og kompetansesenter. Musikalen er basert på boka med samme tittel skrevet av Rudyard Kipling, men er kanskje aller best kjent gjennom Walt Disneys tegnefilm-versjon av Jungelboken.

- Vår egen vri

- Vi er tro mot originalen, folk vil kjenne igjen hovedtrekkene i historien. Det blir et gjensyn med Mowgli, Shere Khan og de andre kjente karaktene. Samtidig har vi gjort vår egen versjon og lokale vri på Jungelboken. Kanskje jungelen det snakkes om i vår versjon er på Uttian eller i Skarsvågen, sier elevene.

De i underkant 30 elevene i sal- og scenegruppa har fått i oppgave å definere sine egne roller, forteller instruktørene Mona Skarsvåg og Elisabeth Antonsen Dyrø.

- Det er morsomt å prøve noe nytt og ekstra utfordrende å spille dyr, forteller elevene.

Men selv om rollefigurene stort sett er dyr, for eksempler fugler, kommer de ikke til å ha nebb på scenen, forklarer de videre.



- Publikum vil likevel skjønne at det er fugler vi fremstiller på grunn av kroppsspråket vårt. Samtidig kan skikkelsene vi spiller representere både dyreverden og menneskeheten. Her er det mulig for mennesker å kjenne seg igjen i handlingen.

Mer omfattende

Dette er den syvende musikalen for elever i 8. til 10.trinn ved Sistranda skole. Tidligere har de opptrådt med High school musikal, Glee, Grease, Hairspray, Løvenes konge og Mamma mia.

Mona og Elisabeth forteller at manuset er mer omfattende enn musikalene ungdomstrinnet har opptrådt med tidligere.

Mona legger til at hun i mange år har ønsket å sette opp Jungelboken.

- Det passet godt i år, når vi hadde litt ekstra tid til øving før prosjektuka. Tid har det likevel ikke vært for mye av. Manuset er på over 70 sider og større enn noe av det vi har prøvd oss på tidligere, men om alt klaffer blir det spektakulært på mange måter.

Bak kulissene

Det er ikke bare skuespillerne på scenen som er i sving i forkant premieren. Mens skuespillet går si gang, bærer elevene fra valgfaget "design og redesign" inn rekvisita på scenen.

Lærer Benedikte Steinkjer forteller at de har jobbet med musikalen i en måneds tid i forkant prosjektuka som de nå er inne i. De er i ferd med å teste ei hengebru som de har bygget, de har laget kostymer og i går var de på teatersminkekurs. Under selve forestillingen skal elevene fra "design og redesign" være scenearbeidere, forteller Steinkjer.

Billettsalget til den ene forestillingen av Jungelboken på fredag går jevnt og trutt, forteller elevene.

- Folk må komme å se. Dette vil dere ikke gå glipp av!