- Kan det være så vanskelig?!

Påskeferien er over. Dagligvaren rapporterer om omsetningsrekorder, spisestedene har gått på høygir og bompasseringene viser at svært mange har tatt turen til Øyregionen i påska. Og med masse folk, kommer også masse avfall. Det er avfallsselskapet i stand til å håndtere. Men hva da med folk som viser så total mangel på respekt at alskens ødelagte ting og tang bare blir henslengt i håp om at noen andre plukker det opp? Jeg fatter det ikke. Spesielt ikke når det kun er få kilometer igjen til godkjent mottak. Som tar imot gratis, til og med.