- Ungdomsbasen byr på mye bra

Anders Strøm Reitan

Alder: 17 År

Bor: Straum

Skole: Guri Kunna VGS Frøya

Hobby: Gaming og diverse fritidsaktiviteter

Forbilde: Foreldrene min

Kjæreste: Nei

Mest bruke app: Snapchat

(favoritt) Musikk: Country og Rock

(favoritt) Film: Kill Buljo

(favoritt) Mat: Biff av hjort med stekte grønnsaker og poteter

1. Hva holder du på med denne uka?

I uka her skal jeg feire min og søsteren sin bursdag. Ellers så er det bare skole, går restaurant og matfag så det er alltid noe å gjøre.

2. Hvordan vil du beskrive deg selv?

Vil si jeg er ganske en rolig person som gjøre ikke noe stort ut meg selv. Men jeg kan være en bestemt person når jeg vil virkelig oppnå noe. Er også ganske glemsk til tider.

3. Hva ville du gjøre om du fikk være ordfører for en dag?

Fikse veiene utpå Hitra! De er i elendig stand og bør virkelig fikses.

4. Hva er høydepunktet i hverdagen?

Høydepunktet er å kunne komme hjem og nyte det som er igjen av dagen, enten det er foran en datamaskin eller ute i naturen.

5. Hva i lokalmiljøet er du fornøyd med?

Ungdomsbasen vi har på Hitra som byr på mye bra for ungdommer. Selv om jeg ikke har vært der på en stund er de alltid like hyggelige hver gang jeg er der.

6. Hvilke tre ting ville du tatt med deg til en øde øy?

Et godt telt, en god kniv og mat for 1 måned.

7. Hvilket band eller artist vil du ha hit til øyregionen?

Vassendgutane og DDE.

8. Hva gjør deg glad i hverdagen?

At jeg er har det jeg har her i livet. Det er ting jeg gjerne skulle ønske jeg hadde, men når det kommer til sluttstykket er jeg glad for alt jeg har akkurat nå.

9. Hva er det som gjør mamma og pappa irriterte på deg?

At jeg ikke hører på dem er en ting som gjør dem irritert, og når jeg glemmer enkle ting som å gå med søpla eller å hjelpe til med noe.

10. Hva kjennetegner din beste venn?

Det som kjennetegner min beste venn er at han faktisk orker å være rundt meg. Men det viktigst er at han er en utrolig person med mye bra humor, som er veldig lik min egen. Vi har også mange felles interesser.

11. Hva bruker du pengene dine på?

Akkurat nå så har meste av pengene mine gått til oppkjøring på traktor, men ellers så går det mest til mat i kantina på Frøya.

12. Den siste du ga en klem til?

Søsteren min, Hege.

13. Hva spiser du til frokost?

Spiser vanligvis ikke frokost, men hvis jeg gjør det da blir det ofte noe i kantina på skolen, som grøt eller smurte bagetter og rundstykker.

14. Hvilken sang hører du mest på for tida?

The Last Stand av Sabaton.

15. Hva er det beste som har skjedd i livet ditt?

Det er at jeg ble kjent med fantastiske personer på Frøya. Brit og Ola Vie heter de, og jeg har svært mye å takke de for. De ga meg en mulighet jeg aldri angrer på at jeg tok, der jeg fikk være en del av inn på tunet-gård som de har drevet med. Jeg fikk meg jobb etter å ha vært med i klubben i noen år. Jeg fikk tjene min egen inntekt, i tillegg så ble jeg kjent med en hel rekke folk. Vil si at jeg har fått mange flotte minner derfra og har bare positivt å si om klubben rett og slett.

16. Hvilken egenskap er du mest fornøyd med hos deg selv?

Tja... det vet jeg ikke helt ærlig, det finnes sikkert folk som kan si det bedre enn jeg selv kan.

17. Hva gjør du sammen med vennene dine?

Det er mye det. Men nå for tiden har det gått mest i spilling. Vi har også tenkt oss på en telttur i løpet av sommeren.

18. Hva gjør du i friminuttene?

Da prater jeg med vennene mine om diverse ting. Vanligvis går temaet i ting som skjer eller har skjedd i lokalmiljøet, men det er også mye tullprat i blant.

19. Er ungdommen i dag bortskjemte?

Jeg vil si enkelte er bortskjemte. Men de aller fleste jeg kjenner er individer som har jobbet hardt for de tingene de eier.

20. Hva er det viktigste i livet ditt?

Familie og venner er min første prioritet her i livet.

21. Hva bekymrer deg mest for tida?

At jeg kommer ikke til å bestå oppkjøringen på traktor. I tillegg så nærmer det seg eksamenstider også som jeg bekymrer meg for.

22. Hva gjør du om ti år?

Jeg tror at jeg kommer til å bli maritim kokk. Men jeg tviler på at jeg kommer til å forandre på det jeg har nå noe særlig. For eksempel så kommer jeg ikke til å ha kone og barn.

23. Hva tror du blir beste med å bli voksen?

Blir den større økonomiske friheten, og muligheten til å reise mer. Å se verden er noe jeg har alltid hatt lyst til å gjøre.

24. Send en hilsen til...: Hans Birger Ketel Skaget, Ola og Brit Vie.