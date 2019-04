Avlyser alle konkurransene om nye driftskontrakter

Nyheter

Da Mesta i 2014 fikk femårskontrakt med Statens vegvesen om vedlikehold av veiene i Hitrakontrakten (Hitra, Frøya, Hemne og Snillfjord), var det for nesten 198 millioner kroner. Nå når veimyndighetene forsøkte seg med å utlyse fire mindre driftskontrakter for det samme området, er kostnadene økt betydelig. Som lokalavisa Hitra-Frøya nylig refererte, har KN Entreprenør levert lavere anbud enn Mesta for driftskontraktene både på Frøya og Hitra. Men likevel er kostnaden langt høyere enn den gjeldende driftskontrakten med Mesta.