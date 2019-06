Dette gjør den tidligere museumsdirektøren stoltest

Nyheter

- Du klarte ikke holde deg unna lenger, nei, smiler de tidligere kollegaene triumferende i det Svein Bertil Sæther kommer inn døra.Det har gått ei uke siden Svein Bertil gikk av med pensjon og nå har vi tatt turen innom Kystmuseet for en oppsummering av tida hans som museumsdirektør - og tida før det. For i en mannsalder har Svein Bertil sørget for å ta vare på og formidle den lokale historien. Han har også vært en pådriver for å etablere et nytt nasjonalt museum på Hitra.