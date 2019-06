- Så lenge det er håp, må vi prøve alt

Nyheter

Et enstemmig formannskap vedtok at Frøya kommune ikke skal forfølge vindkraftsaken videre. Dette etter at kommunaldepartementet hadde konkludert med at Trønderenergi har byggetillatelse til Frøya vindkraftverk. Enstemmigheten i formannskapet kom etter en lukket gjennomgang av kommuneadvokatens vurdering.