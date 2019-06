Spøkte om tomteprisen i talen

Nyheter

Det første de som kommer kjørende til Hitra kan se når de kommer opp av Hitratunnelen er Tess sitt nye bygg på Jøsnøya ved Sandstad. Mandag formiddag var det duket for offisiell åpning av det 800 kvm store bygget og Tess sin etablering nummer 137 her til lands.

- Dette er en stor dag. Det er 50 år siden Tess ble etablert og vi vokser stadig, sier Øyvind Brox, daglig leder for Tess Region Nord, stolt.