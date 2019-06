God håndtering av krevende tider

Nyheter

Følgene av forurenset drikkevann på Askøy viser oss at vi som lokalsamfunn kan være veldige sårbare når sykdomsframkallende bakterier får lov till å bre seg. Den voldsomme brannen over lyngheiene her hjemme i januar 2014 minnet oss om at behovet for god og vidtrekkende kommunal krisehåndtering plutselig kan oppstå også her vi bor. At det faktisk er avgjørende at noen på forhånd har tenkt gjennom hvordan små og store aktører som politi, frivillige organisasjoner, storulykkevirksomheter, kommunen, energi- og nettselskaper, Avinor, Kystverket, Forsvaret og Sivilforsvaret kan samhandle for å sikre tidlig varsling, rask redning og eventuelt også evakuering. Og nødvendigvis også på flere språk. Og det har hendt - også her på Hitra og Frøya - at kommunene våre har vært i alarmberedskap når de nasjonale myndighetene har varslet økt fare for terrorhandlinger på norsk jord.