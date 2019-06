- Høyt elsket, dypt savnet. Det kan du skrive, sier Åge Aleksandersen og ler

For litt over 17 år siden kom vi over hytta vår i Sildvågen, og for et lykketreff!

For to år siden tok Åge og Sambandet farvel med publikummet i Knarrlagsundet. Da hadde de holdt konserter i "soinne" hver sommer siden 2003.

- Det ble et opphold i fjor, men nå er dere tilbake igjen. Hvorfor det?

- Vi føler vi kan ta mye av æren for konserten i Knarrlagsundet som vi har vært med å bygge opp selv og har et eiendomsforhold til. Dessuten har konserten desidert vært et høydepunkt på turneene våre. Det passet ikke helt i fjor, men nå er vi kjempeglade for å være tilbake, sier Åge Aleksandersen.