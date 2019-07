- Det er utfordrende når den som har arrangert kurset er satt ut

Nyheter

Barna som tilhørte dykkerkurset som ble arrangert ved Vågen camping, får bistand fra Hitras kommunale kriseteam. Tirsdag kveld opplyste politiet at dykkerinstruktøren var bekreftet død. Dødsårsaken er ikke endelig fastsatt, men ifølge politiet tyder alt på at det dreier seg om et illebefinnende. Mannen i 60-årene skal ha vært alene i sjøen da han fikk problemer.