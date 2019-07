Ble hardt rammet av andres konkurs. Har kommet i pluss igjen etter millionsmellen

Nyheter

Hitrabedriften Elektro Team AS har for første gang levert underskudd siden oppstarten i 1987. Det viser det ferske årsregnskapet for 2018. Mens de leverte et resultat før skatt på pluss 6,6 millioner i både 2015 og 2016, og 2,6 millioner i pluss i 2017, leverte de drøyt 4,8 millioner i minus i 2018.