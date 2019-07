Maria og Heidi lokker med laksebarnehage og eget telt for de yngste

Nyheter

Det er 14. gang festivalen blir arrangert. I fjor hadde de rundt 170 utstillere og 200.000 besøkende. Temaet for 2019 er kystsmak.

Festivalen har både et barne- og ungdomstelt med ulike gratis aktivteter. I fjor var 3.000 barn innom og deltok i de ulike matlagingsaktivitetene.

Får prøve sjømatretter

Saltvannsakvarium, matstasjon med lave benker der de kan lage blant annet fiskekaker, laksetaco og krabbesalat. I tillegg kommer Lerøy til å ha en laksebarnehage der de små kan se når rognene blir klekket i løpet av festivalen.

- Barna er flinke til å smake på det vi har å tilby. Det er ofte foreldrene som er skeptiske. Når de har gått gjennom alle stasjonene får de et diplom der det står at de har blitt sjømatagent. Det synes mange er stas, sier Heidi Glørstad Nielsen, prosjektleder fra Blått Kompetansesenter. Hun har ansvar for barneteltet.

I år samarbeider de med Sjømatbedriftene om aktivitetene i barneteltet. Byggfag på Guri Kunna videregående skole har snekret lave benker i barnehøyde til teltet for de yngste.

- I år har vi prøvd å gjøre det enda mer barnevennlig. Det er viktig for oss å vise tydelig at dette er for barn og ikke voksne, sier Glørstad Nielsen.

Representerer øyregionen

Rett ved siden av barneteltet står teltet for ungdommer. Der kan de teste ut VR-briller som viser verdikjeden i produksjon av laks. MOWI vil også ha et rensefiskeakvarium i ungdomsteltet og SalMar gir dem mulighet til å lage mat og lære mer om matproduksjon.

- Det er kjempeviktig å fortelle om havbruksnæringen og la dem prøve ulike retter. Det er stas å få representere regionen og at vi har så mye forskjellig å vise frem, sier Glørstad Nielsen.

Lørdag formiddag, 3. august skal også DalPro kokkelere på scenen.