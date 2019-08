Nyheter

Kommentar

Vindkraftsaken på Frøya er slett ikke tjent med det stadig økende fokuset på den totalt smakløse ordbruken fra enkelte utskudd i debatten. Og det skyldes ikke medienes feil fokus, slik aksjonsleder Hans Anton Grønskag hevder, men at Nei til vindkraft på Frøya har kreert et "monster" av et debattforum som de for tida ikke har kontroll på. Facebook-gruppa har 9.500 medlemmer fra hele landet. De fleste debattantene og bidragsyterne holder seg godt innenfor og diskuterer saklige argumenter. Men det er de mest sjikanøse påstandene og truslene som får oppmerksomheten, ikke bare av mediene men også av folk flest.