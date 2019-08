Stadtwerke München svarer at de må ha mer enn penger for å tre ut av avtalen

Nyheter

Før helgen sa Gustav Witzøe til froya.no at han kan være villig til å bli med på et spleiselag sammen med kommunen om å kjøpe ut Stadtwerke München og Trønderenergi fra vindkraftutbyggingen. I formannskapsmøtet mandag opplyste ordfører Berit Flåmo at mulige forhandlinger med Stadtwerke München skal tas opp når hun har fått tilbakemelding fra næringslivet(forstått som Gustav Witzøe) på Frøya. Formannskapet hadde prøvd å få til et møte med Witzøe mandag, men det lot seg ikke gjøre.