- Bli med og fargelegg hele øya i rødt, hvitt og blått

- Ingen grunn til å dra hjem og sette seg foran TV-en. Bli heller med å lage liv og røre, oppfordrer Kjersti Rønningen.

I morgen (torsdag 22. august) arrangerers Toppidrettsveka i Fillan og Kjersti Rønningen som er seremoniansvarlig på Hitra oppfordret hele øyregionen til å være med å bidra, torsdag 22.august.

- Be med deg venner og familie, og still dere opp langs løypa. Toppidrettsveka kommer til å trekke folk fra fastlandet og øyregionen, og vi håper selvfølgelig at så mange som mulig lager folkefest sammen med oss.

Sammen med Astrid Mortensvik i seremonigruppa oppfordres hun også om å ta fram flaggene.

- Heis flagg og balkongflagg over hele Hitra, også utenom løypetraseen. Vær med på å fargelegg hele øya i rødt, hvitt og blått, oppfordrer de to.

Alle som skal følge løpet på nært hold langs løypa oppfordres om å ta med flagg. - Og bruk gjerne balkongflagg. De vises svært godt, og skaper god stemning.

Flere til sjøs

Kjersti Rønningen er opptatt av at det skal være folkeliv både til lands og til vanns.

- Det er NÅ det gjelder. NÅ er det eksamen Lokal sjef for det store apparatet rundt Toppidrettsveka, Roar Sivertsen, medgir at nervene er spent foran torsdagen.

- Det blir tre timer direktesendt TV på NRK fra Hitra. Vi ønsker å vise fram Hitra på best mulig måte og det mangfoldet vi har her. Sjølivet er naturlig nok sentralt og jeg ønsker gjerne å mobilisere enda flere til sjøs. Jeg har blant annet utfordret båtforeninger, og spesialfartøy som for eksempel Redningsskøyta og Nattseilerne er forespurt. Hitra padleklubb har bekreftet at de stiller opp i Knarrlagsund. Ellers ønsker vi at alt som kan ferdes til sjøs av flytende fartøy kommer seg på sjøen denne kvelden. Vi håper at det kryr av små og store båter både utenfor Fillan, Ansnes og Knarrlagsundet denne ettermiddagen og kvelden. Godvær er bestilt, så dette blir bra.

I sentrum

Det er naturlig nok mye som skjer i sentrum selve løpsdagen.

- I Fillan blir det aktiviteter i i Hitra idrettspark i regi Hitra fotballklubb. Vi ønsker gjerne at mange drar dit rett etter skoletid for en gratis matbit og morsomme aktiviteter. Breddearrangementet "Fillheia opp" har blitt arrangert flere ganger tidligere og avsluttes med et siste hovedarrangement, 22.august, før Toppidrettsveka på Hitra starter klokka 18.30, sier Rønningen og tilføyer:

- I Fillan forventes det tjukt av folk med flagg som skaper mest mulig stemning der rulleskiløperne starter og kommer i mål.

I grendene

Kjersti forteller at grendene som Toppidrettsveka skal gå gjennom og forbi er kommet godt i gang med forberedelsene.

- I Knarrlagsund og på Ansnes planlegges det forskjellige arrangement og sprell. De har trommet sammen folk og laget hvert sitt opplegg. På Kuøya, Glørstad og Ulvan blir det også samlingspunkt. Kommer du fra andre steder enn disse skal du ikke føle at du må tilhøre noen av disse stedene for å dra dit. Blant annet Dolmøy IL har sagt at de stiller med 100 gulkledde i Ulvan. Vi ønsker at alle skal komme og være med på opplevelsen. Det er ikke noe grunn til å dra hjem etter jobb og sette seg foran TV-en. Sendinga kan du se i reprise. Bli heller med ut å lage liv og røre, sier Rønningen.