Unge øyværinger har lest nesten en halv million sider i sommer

Nyheter

Sommerles - den nasjonale lesekampanjen for barn - nærmer seg slutten for denne gang.

- Hitra bibliotek har hatt en fantastisk oppslutning også i år, forteller bibliotekar Wenche Børø Larsen.

- Prosentvis deltakelse i landet er på ca. 30 prosent, på Hitra er det over 60 prosent deltakelse!