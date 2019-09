Da bokbussen kom, sto elevene klare med norske flagg, heiarop og plakater

Jeg gleder meg til å låne sportsbøker jeg ikke har lest før.

Nyheter

Det var et svært etterlengtet gjensyn for elever og lærere ved Barman oppvekstsenter da bokbussen kom tilbake etter to års fravær. Det var bare blide fjes å spore da bokbussen igjen svingte inn foran Barman oppvekstsenter sist onsdag.