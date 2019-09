Satte ny leserekord

Nyheter

I forrige uke var det avslutningsfest for Sommerles-kampanjen 2019 ved Frøya bibliotek.

- 165 unge frøyværinger har i løpet av sommeren lest 2.469 bøker og 259.162 sider, forteller biblioteksjef, Monika Kopaczek- Styczen.

Til tirsdagens Sommerles-avslutning hadde de besøk av forfatter og illustratør, Nina Elisabeth Grøntvedt. Hun fortalte barna om bøkene sine, hvordan hun har skrevet dem og om inspirasjonen som ligger bak. Det var også uttrekning av flotte premier blant barna som har deltatt i årets Sommerles. Bøker, sekker, kinobilletter og billetter til basishallen på Frøya.

Ny rekord

Biblioteksjef Monika forteller at ei jente har lest 127 bøker i løpet av Sommerles på Frøya i år.

- Det tilsvarer 8.147 sider lest og er ny rekord. To gutter leste 109 bøker og 104 bøker hver, mens åtte barn har lest mellom 51 og 100 bøker, oppsummerer hun.

- Seks barn som har lest mellom 41 og 50 bøker. Åtte barn som har lest mellom 31 og 40 bøker. 10 barn som har lest mellom 21 og 30 bøker. 35 barn som har lest mellom 11 og 20 bøker. Alle andre har lest 10 eller mindre enn 10 bøker.

Monika legger til at de hadde åpent bibliotek på Frøya i hele sommer.

- Det har gitt bedre muligheter til å komme innom å låne bøker hos oss i sommer, legger biblioteksjefen til.

Skolegjennomsnitt på 3.027 boksider

De fire barneskolebarna på Sørburøy er blant barna som har deltatt i Sommerles i år, forteller rektor Line Brendberg.

- De har lest til sammen 12.107 sider. Dette tilsvarer et skolegjennomsnitt på 3.027 boksider lest per elev i perioden juni til august.

- Å lese er magisk

Monika Kopaczek- Styczen ønsker å takke alle barna for deltakelsen i årets Sommerles.

- Dere har lest masse bøker, møtt mange helter og tatt del i spennende historier sammen med bokheltene deres. Å lese er magisk og det er bra for barnas utvikling. Jeg håper at alle som deltok i år blir med på Sommerles igjen i 2020. Alle førskolebarn som starter i 1. trinn neste år kan delta i Sommerles fra juni 2020.

980 12 034 cecilia@hitra-froya.no