I dag var det kakefest i banken

Nyheter

Administrerende banksjef Tor Espnes forteller at det har vært en jevn strøm med besøkende innom for å hente seg et kakestykke.

- Det er utrolig koselig og artig at vi nå kan feire at vi har vært her i fem år, sier han.

Banken startet på Hitra i 2011 og på Frøya i 2014.

- I løpet av den tiden har vi fått mange nye kunder både privatpersoner og bedrifter, sier han.

Siden de åpnet har de hatt totalt 2030 kunder i øyregionen og de har lånt ut en milliard kroner.

- Vi er stolt over å kunne være en del av Frøya og ønsker å være med å utvikle lokalsamfunnet med å tilby lån til privatpersoner og bedrifter. Det er kjekt å kunne feire at vi har blitt tatt så godt imot her og at de lokale ønsker å bruke oss, sier Espnes.

- Ønsker å være tilgjengelig

Banken har tre ansatte og har åpent hver dag. Planen fremover å være enda mer synlig i øyregionen.

- Nisjen vår er å ha åpent hver dag og på den måten være lett tilgjengelig for kundene våre. Vi går motsatt vei av de store bankene som legger ned avdelingskontorer og skrenker inn på åpningstidene. Vi etablerer flere kontorer, ansetter flere rådgivere og tror folk har behov for å prate med oss. Det tror jeg vi er tjent med i lengden.