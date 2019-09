Heftig diskusjon om natur og inngrep da Uttian ble vedtatt

Nyheter

Kommunestyret har enstemmig vedatt på bruke drøyt 20 millioner kroner til å kjøpe og opparbeide tomt på Uttian, som skal bli til næringsområde. Det er spesielt Servicebrøgga og Skarsvåg Boats som har ønsket å etablere seg her. Til tross for at det regulerte området er betydelig begrenset i forhold til de første tegningene, er området omstridt, både i det politiske miljøet og blant beboere i nærområdene. Og diskusjonen fortsatte da også inn i en lang debatt blant politikerne.