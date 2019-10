- Angrer ikke på at jeg tok den telefonsamtalen

Nyheter

Hvordan klarte du å kapre jobben?

- Jeg og kjæresten min, Ann Helen Ranheim, har en stund vurdert å flytte til hjemplassen hennes, Hitra. Jeg fikk via bekjentskap høre at det muligens kunne komme en interessant jobb i Hemne Sparebank. Jeg tok da selv kontakt med banksjef Tor Espnes. Etter flere samtaler med han, sitter jeg nå her, noe jeg er veldig fornøyd med.