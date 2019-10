Bli med inn i Margareth og Haralds helt spesielle hjem

Da datteren en dag kom hjem og sa at nabogården var til salgs, begynte Margareth Ulvan og mannen Harald å drømme - drømme om et gårdsliv, der frihet, interiør, og jakt var hovedfokus. Men ble det like stor idyll som de hadde sett for seg?