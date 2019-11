Nyheter

Ida Jenshus skal ha solokonsert på Frøya kulturhus søndag kveld. I august slapp hun sitt nye album «From This Day On» og er nå på Norgesturne. Artisten skal spille 28 konsertdatoer og har referanser til alt fra Abba til Fleetwood Mac. Jenshus har vunnet tre Spellemannspriser for sine tre første album og har spilt over 500 konserter.