- Vi vil gjerne besøke flere unge øyværinger på jobb

Nyheter

Vi har vært på besøk i Fillan barnehage for å snakke med pedagogisk leder Trine Vuttudal (22). Svend Røstvik Reitan (26) fra KN-Entreprenør fortalte hva som gikk rundt i hodet hans rett før han trykker av salven. Selv om Helen Skarshaug (22) hadde vært lærling hos Nordskag oppvekstsenter var hun ikke klar over at det skulle bli så tøft å ta farvel når barnehagebarna skulle begynne på skolen.

Ny i arbeidslivet

Sandra Bergsnev (31) er utdannet grafisk designer, men arbeider med noe helt annet. Selv om hun gjør det føler hun ikke at utdannelsen var bortkastet. Aina Skarsvåg (22) kunne ikke tenke seg å arbeide med noe annet enn laks. Og Andreas Lona Hansen (27) angrer ikke på at an ringte Hemne Sparebank og spurte om de hadde en ledig stilling til han.

Tips oss

Vi vil gjerne møte flere unge arbeidstakere fra Hitra og Frøya. Hvem burde vi besøke? Send oss tips til terese.torgersen@hitra-froya.no.

Her kan du lese sakene: