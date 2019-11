Tre lokale musikere og én sanger har gått sammen for å skape vibber

Nyheter

Alle fire er kjent fra musikklivet på Frøya. Nå har Bjørn Ervik (gitar), Goru Rønningsgrind(fiolin), Jarl Mosand (bass) og Elisabeth Antonsen (sang) gått sammen om prosjektet Vibes! " De ville se hva som skjer når fire personer fra ulike musikktradisjoner går sammen om å tolke musikk. Lørdag 23. november presenterer de resultatet på kulturkafe i Frøya kultur- og kompetansesenter.

- Vi representerer et nysgjerrig blikk på musikk, og et ønskeom å tolke og spille låter på en personlig måte. Repertoaret består av sanger av bl.a. Joni Mitchell, CatStevens, Adam Douglas, Steve Miller, Sting og John Mayer, forteller de.

Elisabeth Antonsen Dyrø er kjent for mange på Frøya som solist, medlem av sanggruppa Femme og kunstnerisk leder for Guri Kunna sine musikalproduksjoner. Hun har erfaring fra et bredt spekter av musikksjangere.

Guro Rønningsgrind spiller fiolin og er kulturskolelærer. Hun har erfaring med klassisk og folkemusikk.

Bjørn Ervik spiller gitar. Han har spilt i mange band og et mangeårig medlem av musikalbandet. Bjørns spesialiteter er rock og blues.

Jarl Mosand spiller bass-gitar og er kulturskolelærer. Han er kjent fra musikalbandet og hans spesialitet er groovy og funky musikk.