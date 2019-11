Nyheter

Den prisvinnende breakedance-gruppen Abscence Crew har kommet til Øyregionen for å lære barn og ungdommer nye dansetrinn. Mandag skal de fremføre forestillingen «Askeladden» på Frøya kulturhus for alle grunnskoleelever på Hitra og Frøya. Både mandag og tirsdag ettermiddag skal de holde workshop for barn og ungdommer.

I dag og i morgen tar kulturskolen og dansegruppen over lokalavisas instagram-konto hitrafroya