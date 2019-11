9 ting du kan gjøre i helga

Nyheter

Hva: Blå Afrodans

Hvor: Maxtrim

Når: Torsdag kveld

Treningssenteret ønsker å støtte kampen mot prostatakreft med å holde gratis gruppetime med instruktør Peggy.

Hva: Ad Astra

Hvor: Hitra kino

Når: Fredag kveld

Astronauten Roy McBride (Brad Pitt) reiser gjennom solsystemet til det ytre rom for å finne sin savnede far og løse et mysterium som truer vår planets overlevelse. Hans reise vil avsløre hemmeligheter som utfordrer naturen til menneskets eksistens og vår plass i kosmos.

Hva: Julefrokost

Hvor: Hjorten hotell og Hotell Frøya

Når: Hver morgen

Det blir julesylte, julepostei, rødbetersalat, eggsalat og julebakst. I tillegg til varmmat, frokostblandinger, yoghurt, frukt, oster og kjøttpålegg.

Hva: Kulturkafé med VIBES!

Hvor: Frøya kulturhus

Når Lørdag ettermiddag.

VIBES! består av Elisabeth Antonsen Dyrø, Guro Rønningsgrind, Bjørn Ervik og Jarl Mosand. De kommer til å tolke og spille låter av blant annet Joni Mitchell, Cat Stevens, Adam Douglas, Steve Miller, Sting og John Mayer.

Hva: Frode Haarstad & The NeverNeverband

Hvor: Ansnes Brygger

Når: Lørdag kveld

Country-kongen fra Oppdal har med seg bandet sitt til Ansnes. Det blir en kveld med variert musikk og god stemning.

Hva: Quiznight

Hvor: Fillan grendahus

Når: Lørdag kveld

For tredje gang denne høsten arrangerer Fillan grendalag quiz. For å være med må man være minst to og maks seks personer på hvert lag.

Hva: Fest med DotCom Nina & Jack

Hvor: Hjorten hotell

Når: Lørdag kveld

Det blir variert musikk fra 60-tallsrock til rolige ballader og visesanger.

Hva: Årets store julefilm «Last Christmas»

Hvor: Frøya og Hitra kino

Når: Søndag kveld

Romantisk komedie med Kate (Emilia Clarke) som alltid tar de gale valgene. Bunnpunktet kommer når hun må ta en jobb som alv i en julebutikk. Men der møter hun og forelsker seg i Tom, og lykken ser endelig ut til å snu. Han lærer henne å sette pris på julen på en helt ny måte, men forviklingene har såvidt begynt.

