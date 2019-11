Her får Aslaug beviset på at hun hadde lykketallet

Nyheter

Tirsdag kveld satt Aslaug Solberg sammen med noen venner på Sandstad med bingoblokkene sine. De fulgte bingoen til Radio Trøndelag på nettet. Da 56 ble trukket ut som lykketall, var det Aslaug som kunne ringe inn og fortelle at hun hadde det. Etter to minutters sjekk om det kunne være flere vinnere, var det klart at dama på Sandstad vant lykketallspotten på 100.000 kroner alene.