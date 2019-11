50 år med samhold, svette og suksess

Nyheter

Hitra IL feirer 50 år i 2020. Nå er jubileumsboka klar. Førstkommende lørdag lanseres Hitra Idrettslag 1970 - 2020 - Samhold, svette og suksess.

Krister Olsen er forfatter av boka, og han har brukt to år på arbeidet med å samle materialet og skrive det som har blitt 285 sider med historie.

- Det var et artig oppdrag. Jeg har selv vært både utøver og sittet i styret. Og jeg er glad i plassen jeg kommer fra, sier Krister Olsen, som har skrevet flere bøker tidligere, blant andre Over stokk og stein - veier på Hitra og Frøya (sammen med Gerd Søraa).

- Det ante meg at det ville bli et krevende prosjekt, og det ble en del arbeid med å blant annet å leite opp protokoller. Ellers har jeg brukt avisarkiver, Hitra-Frøya spesielt, men også Adressa. Og så har jeg selvsagt snakket med mye folk. Men mange av de som var med for 50 år siden er jo borte nå. Det har blitt ei bok med mye bilder, og jeg tror det er nøkkelen til at det skal bli ei bok som folk tar til sitt hjerte, sier forfatteren.

Boka går også lengre tilbake enn de 50 årene man har satt, og vi får et sveip gjennom både den nasjonale og den lokale idrettshistorien. Da Hitra Il ble stiftet i 1970, skjedde dette som en sammenslåing av tre lag: Fillan IL, Ansnes IL og Barmfjorden IL. Og det var det sistnevnte som var det eldste og mest robuste på den tiden.

Boka tar oss gjennom de femti årene som har gått, med egne kapittel om de ulike idrettene laget har drevet med, og med bilder og anektoter. Boka tar også for seg en utfordrende periode, da laget stod i fare for å bli lagt ned.

På slutten av 90-tallet var det nemlig stiftet egen fotballklubb og egen friidrettsklubb på Hitra, noe som gjorde at både aktiviteten og medlemsmassen i idrettslaget ble lavere enn den hadde vært noen gang. Men laget reise seg også etter dette, og er i dag et breddeidrettslag i ordet rette forstand.