Tar du klesvasken på dagtid eller på natta?

Nyheter

Det handler kanskje mye om vane, og hvilke tanker man har om sikkerhet. Noen vasker når vaskedunken er full, andre vasker på natta pga de mener de har et travelt liv, og noen vasker på dagtid for å ikke forstyrre andre på natta. Alle har vi våre vaner. Men brannvesenet oppfordrer til dagvask, samt å begrense risikoen selv ved å ha brannalarm, samt og ikke fylle maskinen for full.