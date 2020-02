Potetskall blir til god chips

Nyheter

- Vi prøver hele tida å unngå matsvinn, forteller Anders Reitan, som er elev på restaurant- og matfag ved Guri Kunna.

Skolen har skrevet under på Trøndersk matmanifest, og i dag markeres "manifestdagen". Restaurant og matfag har et samarbeid med 9. klasse ved Frøya ungdomskole, og ungdomskole-elevene er invitert til måltid med faglig innhold. Ett tema er matsvinn. Og det bærer matbordet preg av. Her har man blant annet krutonger laget av brødrester og chips laget av potetskall.

Anders forteller at klassen hele tida tenker matsvinn.

- Det handler om å få mest mulig ut av råvarene, og at man skal kaste minst mulig. Ta for eksempel tuppen på en purreløk. Den tar seg kanskje ikke så godt ut i ei suppe, men den er ypperlig til å lage kraft.

Det som ikke er så dagligdags er at de lager chips av potetskrellet. Journalisten prøvesmaker, og synes det er en veldig god potetchips. Elevene er litt selvkritiske.

- Vi kunne nok klart å fått den litt sprøere, sier Anders.

Matmanifestet handler om å utnytte trønderske råvarer. Og elevene kan fortelle at de i dag kan servere mat der en del av råvarene kommer fra lokale matprodusenter.

- Vi har blant annet fått sponsa fin laks, forteller Anders Reitan ved restaurant og matfag.