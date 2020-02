Marisa er ny journalist i lokalavisa

Nyheter

Hun skal vikariere ut året for Cecilia Brurok, som skal ut i permisjon.

- Jeg ser frem til å bli kjent med både øya og øyværingene. Det er jo så fint her. Det virker som et veldig inkluderende og hyggelig lokalsamfunn, sier Marisa Øvergaard.

Fullførte nylig mastergrad

Marisa er opprinnelig fra Kongsberg, men har bodd i Oslo de siste 2,5 årene. 31-åringen har nylig fullført en mastergrad i Nordic Media ved Universitet i Oslo med masteroppgave om hatefulle ytringer i norske nettavisers kommentarfelt.

I tillegg har hun en bachelorgrad i medie- og kommunikasjon fra Pace University i New York. Hun har tidligere arbeidet for lokalavisa Laagendalsposten og som frilansjournalist for ulike nettaviser og nettsider.

- Hørtes spennende ut

Nå ser Marisa frem til å skrive om alt som skjer i Øyregionen.

- Jeg ville ha noe fast etter studiene og fant det vanskelig å finne jobb, spesielt heltidsstilling, i Oslo. Jeg fikk et tips om at det var en ledig stilling som journalist i Hitra-Frøya og tenkte at det hørtes spennende ut. Jeg var også litt lei av storbylivet og ville gjøre noe helt nytt, sier hun.

Har du tips eller ideer til Marisa, kontakt henne på marisa.overgaard@hitra-froya.no