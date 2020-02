Politikere skal diskutere helsesamarbeid

Nyheter

På programmet står det sju forskjellige temaer som politikerne skal diskutere denne dagen.

Bjørn Buan, daglig leder i Samhandlingsenheten i Orkdalsregionen (SiO) utvikling, skal prate om at helsesamarbeid er en sentral del av arbeidet i regionen. Han vil gi deltakerne en oversikt over de mest aktuelle sakene.

Rådet er godt i gang med å evaluere hvordan regionen skal ta sin plass i Trøndelag, nå som de har to nye kommuner med. Ett av spørsmålene som vil bli tatt opp er, hvilken betydning vil det ha, at regionen har fått to nye kommuner?

Kristine Rise som arbeider hos Oi! Trøndersk Mat og Drikke har som oppgave å selge inn Trøndelag som Europeisk matregion i 2020. Hun skal prate om hvordan regionen kan bli mer synlig i dette arbeidet, for å ta en større del i denne satsingen.

I 2015 ble det utarbeidet en næringsplan for Orkdalsregionen. Denne skal nå revideres. Ove Snuruås, daglig leder Orkdal næringsforening gir deltakerne et tilbakeblikk og status for dette arbeidet.