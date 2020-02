Kommunelegene om koronaviruset

Nyheter

Oppdatert informasjon om koronaviruset:

Vi opplever gjennom media at mange blir uforholdsmessig bekymret og redde for koronaviruset. Vi ønsker å berolige innbyggerne våre, og komme med god og eksakt informasjon .Det er viktig å presisere at koronaviruset er et vanlig forkjølelsesvirus. For folk flest er ikke koronaviruset farlig. Koronaviruset er mindre dødelig enn vanlig influensa. De fleste får mild sykdom, men noen vil kunne få mer alvorlig sykdom, spesielt eldre eller personer med andresykdommer. Derfor er det aller viktigst med gode vanlige hygienetiltak, både for å hindre virusspredning og sykdom hos folk flest, men også for å beskytte de mest sårbare i befolkningen vår:

Vask hender godt og ofte

• Nys og host i et papirhåndkle som kastes etterpå, evt. bruk albukroken

• Både håndvask og desinfeksjon med sprit fungerer godt på forkjølelsesvirus

• Forebyggende bruk av munnbind hos personer som ikke er syke, anbefales ikke

Per nå anbefales ikke rutinemessig virusprøve av reisende fra de områdene i verden som harvedvarende lokal smitte; Fastlands-Kina, Hong Kong, Iran, Singapore, Japan, Sør-Korea og Nord-Italia.

Alle som kommer hjem fra fastlands-Kina, anbefales å være hjemme første 14 dager etterhjemkomst. Helsepersonell som har vært i områder med vedvarende spredning (Fastlands-Kina, Hong Kong,Japan, Iran, Singapore, Sør-Korea og Nord-Italia), skal vurderes individuelt.

Hvis disse har pasientkontakt skal de ikke være på jobb første 14 dager etter hjemkomst. Øvrige skal kontakte lege dersom man får symptomer på luftveisinfeksjon første 14 dager etterhjemkomst.

Hvilke symptoner skal man være oppmerksomme på?

En eller flere av følgende symptomer:

• Hoste

• Pustevansker

• Feber

Hvordan blir man smittet?

Sykdommen smitter som ved forkjølelse og influensa ved at virus overføres fra luftveiene hos en syk person gjennom små dråper. Smitten kan skje gjennom luften ved at den syke nyser eller hoster på personer som står i nærheten, ved direkte kontakt via hendene til den syke, eller ved indirektekontakt via inventar eller gjenstander.

Hvor lenge kan du være smittet før du utvikler symptomer?

Tiden fra smitte til symptomer oppstår er vanligvis rundt 5-6 dager, men kan variere fra 0-14 dager.

Hvordan diagnostiseres sykdommen?

Symptomene ligner på mange andre infeksjonssykdommer (bl.a. vanlig forkjølelse og influensa) slik at diagnosen ikke kan stilles uten laboratorietester. Diagnosen stilles ved hjelp av prøve fra nese, hals eller lunger fra person med symptomer på koronavirus, etter nærmere vurdering av lege.

I utgangspunktet tas virusprøve hjemme hos den syke. Hvis du er for dårlig til å være hjemme,vurderes innleggelse. Det er ikke hensiktsmessig å teste personer som ikke har symptomer.Ikke dra til fastlegen, sykehuset eller legevakten dersom du mistenker koronasmitte.

Du bør:

• Ringe fastlegen din

• Utenom fastlegens åpningstid, ring legevakt på telefon 116 117

Hva gjøres hvis jeg får påvist sykdommen?

Personer som får påvist koronavirusinfeksjon vil isoleres hjemme eller på sykehus, avhengig avsykdommens alvorlighetsgrad. De fleste vil kun ha milde symptomer, men isolering gjøres for åredusere risikoen for å smitte andre.

Gode råd

• Behold roen, for folk flest er ikke koronaviruset farlig

• God håndhygiene er viktigste tiltak

• Nys og host i et papirhåndkle eller i albukroken

• Ta kontakt med fastlege eller legevakt per telefon dersom du mistenker smitte, ikke møt opppersonlig. Dette gjøres for å minske eventuell smitte til andre.

• Har du spørsmål omkring koronaviruset, ta kontakt med ditt fastlegekontor eller sewww.fhi.no

Geir Nilsberg og Ingrid Kristiansen

Kommuneoverleger Hitra og Frøya kommuner