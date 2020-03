Får bygge bolig i landbruksområde

Nyheter

Roman Lund har søkt om å fraskille tomt og bygge bolig på Haugen, ved Badstuvika på Inn-Hitra. Tomta ligger i et landbruks- natur- og friluftsområde (LNF) og det kreves dispensasjon fra kommuneplanen. Tomta berører ikke dyrkamark, men fylkesmannen har likevel frarådet at det gis dispensasjon, i og med at man da kan få en "bit-vis utbygging av et sammenhengende jordbruksområde".